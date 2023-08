Nuovo CT Italia, Spalletti in pole position! CorSport: tutto dipende dalla penale, gesto a sorpresa di ADL?

Notizie Napoli calcio. E' di ieri la notizia a sorpresa dell'addio alla Nazionale italiana del Ct Roberto Mancini. Il tecnico ha detto addio dopo la conquista dello storico Europeo, ma anche con la delusione della mancata qualificazione mondiale.

Adesso è partito il toto-sostituto sulla panchina dell'Italia e l'indiziato numero uno appare essere Luciano Spalletti. C'è solo uno scoglio da superare per vedere l'ex Napoli, reduce dallo storico scudetto vinto in azzurro, alla guida della Nazionale. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

Spalletti, campione d’Italia con il Napoli, è il candidato in pole position per la successione, a patto di pagare la penale di 2,8 milioni per liberarlo dal vecchio contratto con De Laurentiis. Materia da trattare con prudenza, a meno che Adl non compia un grande gesto, come tutti si augurano, o agevoli il percorso. Un conto sarebbe stato vedere Luciano sulla panchina di un club, un altro alla guida del Club Italia.