Nigeria-Benin 1-0, Osimhen in campo per tutto il match: un palo e una grande parata negano il gol all'attaccante azzurro [VIDEO]

Napoli Calcio - Un passo in avanti per la Nigeria nelle qualificazioni per la Coppa D'Africa. Osimhen e compagni battono di misura il Benin con un gol allo scadere. Per l'attaccante del Napoli 90 minuti più recupero in campo. L'azzurro andato vicinissimo al gol in due occasioni. Nella prima, è stato il palo a negargli la gioia del gol, mentre nella seconda, è stato il portiere a sventare con un grande intervento su suo colpo di testa.

Al quarto di recuper, però, la Nigeria segna il gol partita. Osimhen calcia a botta sicura, il portiere respinge ancora una volta, ma ci pensa Onuachu a ribadire in rete.

Guarda il video in allegato!