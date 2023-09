Notizie Calcio Due osservatotori di Luciano Spalletti al castellani per Empoli-Juventus. Il ct della Nazionale ha infatti inviato Sasà Russo e Alessandro Pane a presenziare all gara. I due assistenti tecnici del nuovo ct valuteranno i giocatori bianconeri come Chiesa, Locatelli e Miretti, ma anche Fagioli, seppur non titolare. Attenzione anche all’empolese Baldanzi, anche lui già convocato in Under 21. Lo riporta la redazione di Sportface.it.