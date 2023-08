Mancini promuove Spalletti: "Auguro a Luciano il miglior futuro sulla panchina dell'Italia"

Roberto Mancini lascia la Nazionale italiana, con grande sorpresa di tutti. Oggi Il Mattino lo ha intervistato per capire meglio le motivazioni dietro la decisione del CT, che però alla fine ha commentato anche la possibilità di essere rimpiazzato da Luciano Spalletti.

Ultime notizie. Ecco le dichiarazioni di Mancini: "C’è il tempo per fare tutto. La Nazionale non è un club, chiunque venga dopo di me avrà il tempo per organizzare il lavoro perché in azzurro non si scende in campo ogni giorno. Se fossi rimasto io, avrei allenato durante la sosta all’inizio di settembre. E così farà il mio erede. C’è tempo ancora. Auguro a Luciano, se tocca a lui, il miglior futuro sulla panchina dell’Italia. È un ruolo che regala emozioni uniche, sono sicuro che farà bene".