Macedonia del Nord-Italia, Spalletti ha scelto la formazione: due azzurri e mezzo dal Napoli

Ultime notizie Nazionale italiana - Questa sera andrà in scena Macedonia del Nord-Italia, per il match valido per le qualificazioni agli Europei: la prima uscita del nuovo CT Luciano Spalletti. Ma quali saranno gli uomini scelti dal commissario tecnico per il suo esordio? Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica:

"La prima formazione, col 4-3-3: Di Lorenzo-Mancini-Bastoni-Dimarco davanti a Donnarumma, Barella-Cristante-Tonali a centrocampo e in attacco, con Politano e Immobile, Zaccagni a sinistra favorito su Raspadori. Chiesa è rimasto in casa per un fastidio muscolare, come Pellegrini: «Non li ho trattenuti, poteva essere pericoloso. Con i club bisogna lavorare a braccetto».

Nasce un’Italia made in Naples e la ricetta piace tantissimo agli appassionati. Spalletti avrà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi. Napoli è per sempre e il neo tecnico dell’Italia se l’è tatuata sull’avambraccio sinistro. Un “simbolo” che ha esibito con orgoglio pure a Coverciano. Ma l’accento made in Naples sarà prevalente. Il blocco dei campioni d’Italia è affiatato. Due protagonisti in campo, il terzo pronto a subentrare e il quarto come vice affidabile di Gigio Donnarumma. L’elenco è facile da ricordare: Giovanni Di Lorenzo è il capitano in pectore di Spalletti, l’emblema del lavoro del tecnico di Certaldo. Lo ha trasformato nel terzino destro più forte d’Europa e il binomio proseguirà forte pure con l’Italia.

Tra le novità c’è pure uno Giacomo Raspadori in rampa di lancio. Spalletti lo schiererà nel ruolo probabilmente più congeniale a Jack nel 4-3-3: niente corsie esterne, ma centravanti di movimento. Nel Napoli lo ha fatto l’anno scorso in questo periodo – a causa dell’infortunio di Osimhen – e ha stupito tutti. Gol (nel girone di Champions) e la sensazione di poter essere devastante. Probabilmente comincerà dalla panchina, ma la staffetta con Immobile è quasi una certezza. L’intesa con Politano sarà automatica: la fascia destra sarà una proiezione del Napoli tricolore: Di Lorenzo e poi l’attaccante romano che ha cominciato la stagione nel migliore dei modi con i campioni d’Italia".