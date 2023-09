Macedonia del Nord-Italia, la prima formazione di Spalletti: Politano-Raspadori nel 4-3-3 | GRAFICO SKY

Ultime news Nazionali - Prime prove di formazione per Luciano Spalletti, in vista del match contro la Macedonia con le ultime notizie da Sky Sport. La certezza è il 4-3-3, con Donnarumma fra i pali che sarà anche il capitano (è il vice, ma Immobile parte dalla panchina).

Peppe Di Stefano, inviato a Coverciano, ha raccontato:

"Locatelli favorito su Cristante. In tre per una maglia in attacco: crescono le quotazioni di Raspadori, davanti a Immobile e Retegui. Non solo perché già conosce Spalletti, ma dalle prove, le verticalizzazioni continue, potrebbe essere l'attaccante ideale per la prima partita. Ciro Immobile è il capitano scelto. Chiesa a sinistra, a destra Politano si gioca una maglia con Gnonto".