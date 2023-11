Macedonia del Nord, il CT Milevski: "Elmas? Gli manca minutaggio, merita più spazio al Napoli"

Blagoja Milevski, CT della Macedonia del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara persa per 5-2 contro l'Italia:

Perché Elmas era dispiaciuto al momento della sostituzione? "Non è vero. Ha chiesto lui la sostituzione perché non era più in grado di continuare, non ha tutta la partita nelle gambe perché gli manca un po' di minutaggio al Napoli. Spero questa situazione possa migliorare e avere in futuro un minutaggio maggiore. Gioca per una grande squadra, ma merita maggiore minutaggio".