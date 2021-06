Lozano sconfitto in finale di Concacaf Nations League: Messico ko con gli USA dopo i tempi supplementari

Hirving Lozano sconfitto in finale di Concacaf Nations League, il Messico è stato battuto dagli USA per 3-2 dopo i tempi supplementari. Il Chucky era stato protagonista nel match di semifinale Messico-Costa Rica terminato 5-4 ai rigori, segnando il penalty nella serie finale. Di seguito la cronaca di Tuttosport:

"Una sfida nella sfida tra i due "italiani" McKennie e Lozano, con la juventino che trova il gol del momentaneo 2-2 con un colpo di testa da corner. L'esterno del Napoli, invece, non riesce a mettere la propria firma sul tabellino dei marcatori, servendo però l'assist per Lainez per il 2-1 momentaneo. La gara si sblocca dopo appena 120 secondi con Corona, Reyna trova il pari. L'equilibrio dura fino al 79' quando Lainez trafigge Horvath, 180 secondi ed è di nuovo parità: Mckennie è bravo a colpire di testa e firmare il 2-2. Si va ai tempi supplementari. Al 114' rigore per gli USA, Pulisic batte e porta avanti gli americani. A un minuto dalla fine dei supplementari rigore in favore del Messico, Guardado si fa parare il tiro da Horvath"