Notizie Napoli calcio. Hirving Lozano sta ritrovando la forma migliore. L'attaccante del Napoli, dopo il golo contro la Fiorentina, è stato convocato dal Messico ed è subito stato tra i migliori in campo nella gara contro il Canada terminata 1-1: per lui c'è l'assist in occasione del vantaggio, ma anche tante giocate in velocità che rappresentano il marchio di fabbrica del Chucky.

