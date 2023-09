Lobotka: "Garcia gioca in modo diverso, dobbiamo abituarci. Non sarà facile difendere lo scudetto"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è tornato in Slovacchia per rispondere alla convocazione della sua Nazionale allenata da Francesco Calzona. Lobotka dovrà affrontare Portogallo e Liechtenstein nelle partite di qualificazione ai prossimi Europei, con la Nazionale portoghese nettamente favorita e con ancora zero reti subite nel girone.

Lobotka esordisce così in conferenza stampa: "A dire il vero mi era mancato venire qui. Attendo sempre con ansia di rivedere i compagni e tornare in Nazionale".

Sulla partita Slovacchia-Portogallo: "Non mi dispacerebbe se il Portogallo restasse a zero gol subiti in caso di pareggio per 0-0 contro di noi. Penso che non ci aspettiamo di vincere contro di loro e questo forse può essere il nostro vantaggio. L'avversario è chiaramente favorito, noi non abbiamo nulla da perdere e possiamo affrontare la partita rilassati. Mi piace affrontare giocatori e squadre di alto livello: il Portogallo ha grandi qualità in ogni ruolo. Anche noi possiamo mostrare forza e carattere in una partita del genere perché credo che tutti i giocatori vorranno mettersi alla prova contro un avversario del genere. Dobbiamo affrontare la partita contro il Portogallo senza troppo rispetto, non c'è davvero niente da perdere. Il favorito è l'avversario. Per quanto riguarda il duello con il Liechtenstein, se vogliamo avanzare agli Europei, dobbiamo vincere queste partite".

E su Cristiano Ronaldo: "È ancora la loro più grande stella, ma come ho già detto hanno giocatori top in tutti i ruoli. È molto difficile prepararsi per affrontare un giocatore del genere. È in grado di sfruttare anche lo spazio più piccolo che gli concedi. È lui il giocatore del momento. Dovremo giocare compatti come squadra, solo così potremo farcela. Se gli lasciamo una possibilità, è quasi certo che la sfrutterà. Ma anche in panchina hanno giocatori in grado di decidere la partita, hanno giocatori di enorme forza individuale, è una delle squadre migliori del mondo".

Lobotka parla di Napoli e di Garcia

Ultime notizie. Lobotka ha parlato anche del Napoli e dello scudetto conquistato l'anno scorso: "Nessuno si aspettava che vincessimo lo scudetto. Ora la pressione è maggiore, molte squadre si sono rinforzate e difendere il titolo sarà difficile".

Alcune dichiarazioni anche sulla sconfitta rimediata in Napoli-Lazio 1-2: "Soprattutto nel secondo tempo hanno saputo leggerci molto bene. La Lazio ha una bella squadra di qualità e penso che sappiano sfruttare bene la loro forza in contropiede. Quest'anno abbiamo un nuovo allenatore, ci vuole tempo per abituarsi alle novità".

Proprio parlando di Rudi Garcia, Lobotka ha dichiarato: "Giochiamo in modo leggermente diverso rispetto a prima. Ogni allenatore ha il suo stile, bisogna abituarsi". Gli ricordano che Garcia ha allenato anche Cristiano Ronaldo e Lobotka replica: "Sì, Garcia conosce Cristiano Ronaldo, anche se non so quanto tempo abbia avuto per conoscerlo dato che è finito tutto molto in fretta dopo l'arrivo di Ronaldo in Arabia Saudita".