La nuova Italia di Spalletti: 4-3-3 senza Politano e Raspadori | GRAFICO

Inizia a prendere forma la nuova Nazionale di Luciano Spalletti. Il nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrà mettersi subito al lavoro per farsi trovare pronto in vista delle partite di qualificazione ai prossimi Europei e oggi la Rai dà in anteprima la nuova formazione dell'Italia.

Formazione Italia

Si tratta di un 4-3-3, ma nello schieramento titolare mancano sia Giacomo Raspadori che Matteo Politano, i due attaccanti che con Spalletti hanno vinto lo scudetto a Napoli. Titolare fisso, invece, il terzino Giovanni Di Lorenzo.

Ecco la formazione: Donnarumma; Dimarco, Scalvini, Bastoni, Di Lorenzo; Tonali, Locatelli, Barella; Chiesa, Immobile, Berardi.