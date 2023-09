Kvaratskhelia: "Io pressato dal Napoli per non partecipare agli Europei U21? Chiedete al club, ma il motivo è un altro"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Georgia e Spagna:

"Per quanto riguarda la mia mancanza nelle nazionali giovanili, ne ho già parlato. Dopo Euro 2023, nessuno ha sollevato la questione che a questa squadra sia mancato qualcuno. Questi ragazzi hanno onorato la Georgia e hanno disputato un torneo di successo.

Se sono pronto per la partita contro la Spagna? Ho sempre fatto del mio meglio per giocare nella nazionale georgiana e sarà così anche domani. Penso di essere pronto per giocare 90 minuti e lo vedrete in campo.

Nella lista dei candidati al "Pallone d'Oro"? Sono molto felice, ma adesso non penso a niente se non a giocare contro la Spagna. Mi sento bene psicologicamente e sono felice di dove sono e di dove mi trovo.

Kvaratskhelia e Sagnol in conferenza stampa

"Pressato dal Napoli? Chiedete a loro"

Il rifiuto di giocare nelle giovanili è stato frutto delle pressioni del Napoli? Lo dico per la terza volta: se fossi venuto non avreste visto nulla dei giocatori che hanno giocato alla grande. Pensavo che non sarebbe stato bello con i ragazzi che hanno giocato in Nazionale per 2 anni.

Potete chiedere alla società la decisione del Napoli, ma per la Georgia ho sempre speso il 100% e sarà così anche in futuro".