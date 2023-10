Notizie Calcio Napoli – La Georgia ha sfidato la Thailandia in una gara amichevole. Non c'è stata di fatto partita con i georgiani che hanno dominato dall'inizio alla fine umiliando gli avversari per 8-0. In gol anche il top player del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che ha segnato l'ottava rete.