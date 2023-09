Italia-Ucraina, Spalletti manda tre azzurri in tribuna: ecco di chi si tratta

Notizie Calcio - Italia-Ucraina, saranno tre i giocatori azzurri che si accomoderanno in tribuna e che non prenderanno proprio parte al match. Come svela in anteprima Tmw si tratta di Sandro Tonali, il quarto portiere Ivan Provedel e il terzino Leonardo Spinazzola.

Per il resto ecco la lista dei convocati:

Portieri - Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Biraghi, Romagnoli, Darmian, Scalvini, Casale, Bastoni.

Centrocampisti - Locatelli, Frattesi, Pessina, Cristante, Barella.

Attaccanti - Orsolini, Retegui, Raspadori, Gnonto, Immobile, Zaccagni, Zaniolo.