Italia-Turchia, le probabili formazioni di SKY: Mancini fa nove cambi, Vergara e Di Lorenzo dal 1' | FOTO
Italia-Turchia, Mancini fa nove cambi: Vergara e Di Lorenzo del Napoli saranno titolari, ecco le probabili formazioni di Mancini e Montella
Ultime news Nazionale italiana - L'Italia scenderà in campo domani sera, alle ore 20.45, per l'ultima partita di questa sosta per le Nazionali: di fronte nuovamente la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Mancini ha provato in allenamento una formazione con 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Con Kean che non recupera e torna a casa, potrebbe cambiare tutto l'attacco titolare.
Probabili formazioni Italia-Turchia
Sono queste le probabili formazioni raccontate da Sky Sport, con l'11 provato dal CT Roberto Mancini, in vista di Italia-Turchia:
"Mancini ha provato una formazione con 9 cambi rispetto alla Nazionale che ha pareggiato contro la Francia. Potrebbero cambiare i terzini: Di Lorenzo e Ruggeri al posto di Kayode e Calafiori. Cambia tutto il centrocampo: Barella e Romano tornano dal 1', occasione per Doumbia. Kean non recupera dall'infortunio e torna a casa, al centro dell'attacco è stato provato Scamacca con Vergara e Maldini ai lati".
Italia Turchia: le probabili formazioni
Queste le probabili formazioni che potrebbero scendere in campo domani in Italia-Turchia:
- ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini
- TURCHIA (3-4-2-1) la probabile formazione: Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul. Ct. Montella