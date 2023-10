Italia, Spalletti in pressing su Soulé: visita a Frosinone e colloquio per la Nazionale

Ultime news Nazionale italiana - Il CT della Nazionale Luciano Spalletti è stato ospite ieri alla Città dello Sport di Ferentino, centro d’allenamento del Frosinone. C'è Matias Soulé che stuzzica la fantasia di Luciano Spalletti, che lo vorrebbe nella sua Italia. E non lo ha mai nascosto, parlandone apertamente ai media. L’ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico della Nazionale continua a seguire con attenzione il calciatore classe 2003 di proprietà della Juventus e in prestito al Frosinone.

La visita alla Città dello Sport di Ferentino, quartier generale del Frosinone, non è da considerarsi casuale: tra i temi anche quello riguardante il 20enne argentino di nascita ma di origini italiane. Nella giornata di ieri, l’allenatore dell’Italia ha assistito all'allenamento della squadra di Eusebio Di Francesco. "Soulé ci interessa, sta facendo molto bene ed è giusto dare un'occasione ai quei giovani che spingono dal basso”, aveva dichiarato in conferenza stampa Luciano Spalletti, che vuole convincere Matias Soulé

La visita di ieri nel centro sportivo del Frosinone è stata l’opportunità per i due per incontrarsi e poter parlare, come ha rivelato Cesar Merlo. Soulé, nato a Mar del Plata, in Argentina, ma di origini italiane dalla parte materna, può scegliere se giocare per l’Italia o per l’Albiceleste. Al momento non ha ancora debuttato per nessuna delle due selezioni in una sfida ufficiale della nazionale maggiore, ma il calciatore di proprietà della Juventus è convinto di voler aspettare una chiamata dall’Argentina e non ha aperto all'Italia.