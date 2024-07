Italia senza personalità, Spalletti confessa: "Rigori, in riunione non hanno alzato le braccia"

Ultime notizie Nazionale - Italia senza personalità a Euro 2024, il Ct Luciano Spalletti durante la conferenza tenuta domenica mattina ha rivelato anche un particolare che racconta molto di cosa non abbia funzionato. All'Italia a Euro 2024 è mancato un po' tutto: gioco, condizione, talento ma anche se non soprattutto la personalità. All'interno del gruppo sono venuti a mancare i leader, quei giocatori in grado di trascinare la squadra nei momenti difficili ed assumersi le responsabilità.

Non a caso una parola, responsabilità, su cui ha insistito molto il presidente Gravina durante la conferenza del post eliminazione. Conferenza durante cui anche Spalletti ha raccontato un episodio che spiega cosa sia mancato davvero alla nostra Nazionale.