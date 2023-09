Italia, inizia l'avventura di Spalletti: discorso alla Nazionale prima del primo allenamento | FOTO

"Che Vialli ci protegga", inizia così l'era Luciano Spalletti in Nazionale, come racconta l'inviato di TMW. Inizia ufficialmente (sul campo) l'era di Luciano Spalletti in Nazionale. Il primo allenamento a Coverciano del nuovo corso azzurro, infatti, è iniziato da pochi minuti. Il neo ct ha sostenuto un breve discorso ai 29 convocati, riuniti in cerchio prima dell'inizio della seduta: presente anche Barella (che ieri non era al meglio a causa del duro intervento di Arthur durante la partita tra Inter e Fiorentina). Terminato il discorso, via dunque al primo allenamento con la palla, con la squadra divisa in quattro gruppi da 7, con esercizi di controllo e scarico. Tutti presenti, tranne Donnarumma.

Ecco lo scatto da TMW: