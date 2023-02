Italia-Inghilterra a Napoli, già venduti 11mila biglietti! FIGC e Comune stanno definendo una serie di attività

Cresce l'attesa per Italia-Inghilterra, la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a EURO 2024. Sono circa 11.000 i biglietti già venduti per il match in programma giovedì 23 marzo allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli (capienza 47.000 posti).

I tagliandi (per tutte le info clicca qui) sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC prosegue nella politica di prezzi popolari: i biglietti partono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli Over 65. Sugli spalti saranno presenti anche 2.000 ragazzi delle società del territorio che partecipano alle attività del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

La Federazione e il Comune di Napoli stanno inoltre definendo una serie di attività promozionali in occasione della partita, che vedrà gli Azzurri tornare a giocare nel capoluogo campano a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia. Altre iniziative di carattere sociale, organizzate in collaborazione con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, saranno rese note nei prossimi giorni.

PREZZI DEI BIGLIETTI

Tribuna Posillipo: € 60 (Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

Tribuna Nisida: € 45 (Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Distinti Superiori: € 40 (Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

Distinti Inferiori: € 30 (Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

Curve: € 14

Corporate Hospitality: € 160

