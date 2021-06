Italia-Galles 1-0, azzurri passano il turno a punteggio pieno: ecco il possibile avversario agli ottavi

Notizie calcio. Terza vittoria in altrettante partite per l'Italia di Mancini ad Euro 2020. Gli azzurri battono 1-0 il Galles con il gol di Pessina a fine primo tempo, controllando poi nella ripresa senza grossi problemi (gallesi in 10 uomini per l'espulsione di Ampuadu). Tanto turnover per la Nazionale, con ben 8 cambi (out Insigne e Di Lorenzo), ma il risultato non è cambiato.

Italia-Galles 1-0, i possibili avversari degli azzurri agli ottavi

Italia che dunque passa il turno con 9 punti (Galles secondo a 4 e Svizzera terza per differenza reti, ultima la Turchia). Adesso la squadra di Mancini attende di conoscere il proprio avversario per gli ottavi di finale (che si disputeranno il 26 giugno, ore 20.45 a Wembley): gli Azzurri affronteranno la seconda del Gruppo C che sarà decretata dallo scontro diretto tra Ucraina e Austria (entrambe a quota 3), mentre nell'altro match l'Olanda (6) se la vedrà con la Macedonia (0).