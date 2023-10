Nei giorni scorsi sono venute fuori le notizie riguardo un problema per Giovanni Di Lorenzo che ha saltato l'allenamento con l'Italia. Intanto, ora ci sono aggiornamenti sulle ultime riguardo le condizioni del giocatore. L'Italia di Luciano Spalletti ha solo Federico Chiesa assente che prosegue il lavoro in palestra, mentre Mattia Zaccagni e Ivan Provedel, che per ora restano nella lista dei convocati, continuano a non essere presenti al centro tecnico federale.