Notizie calcio - Si conclude il girone di qualificazione per Euro2020. Show dell'Italia a Palermo che conclude contro l'Armenia per 9-1, completando il girone perfetto a 30 punti con 10 vittorie in 10 partite. Percorso netto della Nazionale di Mancini. Nel match hanno giocato Di Lorenzo e Meret, panchina per Insigne.