Notizie Calcio - Comunicato il giorno della presentazione di Luciano Spalletti come neo commissario tecnico della nazionale italiana, subentrando a Roberto Mancini che ha rassegnato le dimissioni con un fulmine a ciel sereno. L’evento avverrà sabato 2 settembre alle 11.00 presso il centro tecnico di Coverciano. Il giorno prima, venerdì 1 settembre, sarà invece diramata la lista dei convocati per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024.