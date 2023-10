Inghilterra Italia, i convocati di Spalletti: le scelte

C'è un'esclusione da parte di Luciano Spalletti dai convocati di Inghilterra Italia. Un giocatore si accomoderà in tribuna e saranno in 23 i calciatori portati tra panchina e campo a Wembley per la super sfida di qualificazioni Euro 2024. Ci si gioca il primo posto del Girone. Fuori Biraghi, questa la lista completa dei convocati dell'Italia di Spalletti:

Portieri - Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi, Scalvini, Bastoni.

Centrocampisti - Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Orsolini, Kean, Scamacca, Raspadori, Berardi, El Shaarawy.