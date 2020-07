Il Mattino - Italia, la Nazionale giocherà a Benevento per la prima volta: nel 2021 si torna a Napoli

Notizie - La Nazionale sarà di scena a Benevento per la prima volta in assoluto nel corso della sua storia centenaria. Questa la notizia che ha mandato in estasi il popolo sannita, già al settimo cielo per il ritorno della squadra in serie A e adesso impaziente di ospitare in città i ragazzi del commissario tecnico Roberto Mancini, augurandosi che l’evento possa tenersi a porte aperte. Come riportato da Il Mattino, la partita A Benevento da calendario mercoledì 11 novembre alle ore 20.45 contro l’Estonia. Gli azzurri, che potrebbero esibirsi a Napoli nel 2021, si presentano intanto tra quattro mesi a Benevento.