Il Mattino conferma - Italia, Gaetano è nei pre-convocati di Spalletti!

Ultime notizie Nazionale italiana - Gianluca Gaetano è in odore di nazionale maggiore: il centrocampista del Napoli, da tempo nel giro dell'Italia Under 21, come vi abbiamo anticipato ieri in esclusiva, riceve la pre-convocazione di Spalletti.

Gaetano in Nazionale con Spalletti: è nei pre-convocati

Una notizia, quella dell'ingresso di Gianluca Gaetano nei pre-convocati di Spalletti per le cruciali gare contro Macedonia del Nord (in casa, il 17 novembre) e Ucraina (in Germania alla BayArena il 20 novembre), confermata anche dai colleghi de Il Mattino di Napoli. Che nell'edizione oggi in edicola scrivono:

"A quanto pare, infatti, il giovane Gianluca Gaetano avrebbe ricevuto la piacevolissima sorpresa di una pre-convocazione in Nazionale da parte del ct Spalletti. Per il momento si tratta soltanto di un'allerta. Soltanto tra una decina di giorni arriveranno le convocazioni definitive per la doppia delicatissima sfida dell'Italia contro Macedonia e Ucraina in programma il 17 ed il 20 novembre prossimi".

Qui puoi trovare l'approfondimento di CalcioNapoli24 sulla notizia di Gaetano in odore di Nazionale.