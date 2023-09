Georgia-Spagna, Kvaratskhelia e Fabian Ruiz si scambiano la maglia a fine gara | FOTO

Ultime notizie Nazionali - Serata da dimenticare per la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia: brutta gara anche per il georgiano del Napoli che di fronte all'imbarcata ha mostrato gesti di stizza. La gara valida per le Qualificazioni agli Europei del Gruppo A è terminata 7-1 per la Spagna.

Al fischio finale però l'attaccante del Napoli ha scambiato la sua maglia con una vecchia conoscenza dei partenopei: l'ex centrocampista Fabian Ruiz, attualmente al PSG e titolare oggi con la Nazionale spagnola.

Ecco lo scatto: