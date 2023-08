Gazzetta - La FIGC non vuole pagare la clausola per Spalletti, ma lo potrebbe fare traquillamente

Notizie Calcio - La FIGC sta ancora facendo i conti con le dimissioni del ct Roberto Mancini.

Luciano Spalletti

FIGC, 90 milioni di liquidità e bilanci in utile

Luciano Spalletti è il favorito per sostiturlo ma su di lui balla la questione clausola, che andrebbe versata al Napoli per liberarlo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto capire chiaramente, tramite un comunicato ufficiale, che non intende liberare il tecnico con un deroga per una questione non monetaria, bensì di principio. Per la Federazione è lo stesso. Gabriele Gravina non intende pagare alcunché per non creare un precedente e per non incorrere in guai di natura statutaria e fiscale. Insomma, il problema per la federazione è politico e non economico. La Gazzetta dello Sport infatti riporta che la FIGC potrebbe tranquillamente sostenere la spesa di tre milioni di euro, visti gli oltre 90 di liquidità e gli utili dei recenti esercizi.