Gazzetta - FIGC ostinata su Spalletti: la clausola non sarà un ostacolo

Calciomercato - Luciano Spalletti sarà il nuovo Ct della nazionale italiana: Gazzetta.it non ha dubbi. E semplicemente per un motivo: il presidente Gabriele Gravina ha scelto il tecnico campione d’Italia in carica per sostituire Roberto Mancini e - come si apprende dalla rosea - non intende farsi frenare da nulla, nemmeno dalla clausola che in un modo o nell’altro verrà superata. Contatti fitti con l’entourage del tecnico toscano per chiudere a stretto giro. La federazione dunque non indietreggia, anzi: avanti tutta.