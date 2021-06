"Fuoriclasse, le sue giocate sono una delizia", Insigne-show in Nazionale: voti altissimi sui quotidiani per il capitano del Napoli

Notizie calcio. Ieri Lorenzo Insigne ha compiuto 30 anni e si è regalato una serata magica con la Nazionale, a 7 giorni di distanza dall'inizio degli Europei. Il capitano del Napoli è stato protagonista di una gara sontuosa, condita da un gol ed un assist nel 4-0 contro la Repubblica Ceca. Giocate che gli sono valse la palma di migliore in campo.

Italia-Repubblica Ceca, le pagelle di Insigne

Gazzetta dello Sport 8: "E se fosse la Nazionale di Insigne? E' uno spettacolo. Il gol del 3-0, l'assist a Berardi, i dribbling continui e le invenzioni. Unpo' trequartista, di fatto fuoriclasse libero di divertirsi".

Corriere dello Sport 8: "Quando parte palla al piede è una delizia per gli occhi, crea giocate illuminanti, ogni pallone che tocca è una potenziale palla gol. Segna, o meglio disegna, il gol del 3-0. Serve anche l'assit a Berardi per il 4-0"

Tuttosport 8: Si accentra sia per costruire meglio i triangoli con Immobile (da un suo lancio nasce il primo gol), sia per lasciare spazio agli inserimenti di Spinazzola sulla sinistra. Di fatto diventa spesso una seconda punta. Meritatissimo il gol nella ripresa a coronare una gara di qualità, contrassegnata ancora dal delizioso assist per Berardi.

Repubblica 7,5: "Un colpo di tacco illuminante. Il gol. L'invito all'amico geniale Berardi. Candeline sulla torta dei suoi 30 anni"

Corriere della Sera 7,5: "Il lancio che la difesa ceca trasforma in assist per Immobile è suo. Può essere davvero il suo Europeo. Nell'attesa si è fatto un bel regalo di compleanno: auguri".