Formazioni ufficiali Italia-Turchia: la scelta di Mancini su Di Lorenzo e Vergara

Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Italia-Turchia con le scelte di Roberto Mancini e Vincenzo Montella, match valido per la 4ª giornata Nations League. Formazioni Italia-Turchia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara della SSC Napoli.

Formazioni ufficiali Italia-Turchia

Formazioni ufficiali Italia-Turchia - Qui la comunicazione delle scelte di Mancini e Montella per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, P.Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S.Esposito. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Elmali, Ozcan, Kahveci; Simsir, Akgun, Yuksek.

A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac. Commissario tecnico: Vincenzo Montella.

Formazioni ufficiali Italia-Turchia

Probabili formazioni Italia-Turchia

Formazioni Italia-turchia Nations League, le probabili scelte di Mancini e Montella per la partita di Nations League oggi delle ore 20:45: