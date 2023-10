Notizie Calcio Napoli – La Slovacchia di Stanislav Lobotka ha battuto il Lussemburgo per 0-1 grazie al gol di Duris, in una gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Il centrocampista azzurro ha giocato per 90 minuti. Ora la nazionale slovacca si trova seconda da sola a 16 punti nel gruppo J a +5 dal Lussemburgo terzo. Primo il Portogallo a 24.