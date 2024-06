Euro 2024, Spalletti boccia Di Lorenzo e pensa a Raspadori: le ultime verso la Croazia

Ultime notizie Nazionale italiana - Dopo la delusione contro la Spagna, Spalletti mischia le carte e pensa a qualche cambio contro la Croazia. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"L'errore, ammesso dallo stesso Lucio, è non aver capito che alcuni elementi - Jorginho, Di Lorenzo, per fare due esempi - andavano preservati. Le gambe non hanno girato e da lì è stato facile concedere il pallino del gioco alla Spagna. La mini rivoluzione - in vista della gara con la Croazia - è nella testa del ct, che cambierà qualche elemento, inserendo gente fresca. Scamacca, spesso stimolato dal ct sia fuori («È pigro») sia dalla panchina («Se non si fa dare la palla, che gioca a fare?»), è uno dei possibili esclusi. Chi ha pagato la stanchezza, forse più di tutti sono Jorginho e Di Lorenzo: Retegui, Darmian (o Bellanova) candidati per una maglia. Gli altri in bilico sono Frattesi e Pellegrini, con Raspadori e Fagioli in rampa di lancio. Retegui ha avuto un guizzo, l'altro ieri sera, nei due spezzoni di partita che Spalletti gli ha concesso tra Albania e Spagna e forse contro la Croazia, nella gara decisiva, sarà premiato con una maglia da titolare. Per la quale è in lizza anche Raspadori".