Donnarumma in panchina contro l'Ucraina? Corriere della Sera: Meret e Vicario scalpitano!

Si parla di Gigio Donnarumma oggi sul Corriere della Sera, chiedendosi se sarà in grado di reagire dopo la brutta prestazione contro la Macedonia e il gol subito da Bardhi sabato scorso alla Proeski Arena. Sulle sue responsabilità sembrano esserci pochi dubbi: "Il gol subito sul palo di competenza è frutto di un errore di posizionamento, che ha causato un movimento ritardato".

Ultime notizie. Adesso però l'Italia si prepara ad affrontare l'Ucraina in quello che rischia di essere una sorta di match-spareggio per la qualificazione agli Europei 2024 e ci si chiede se sarà ancora una volta Donnarumma a difendere i pali della Nazionale italiana.

A tal proposito, scrive il Corriere della Sera:"Qui e adesso sembra in discussione anche il ruolo di migliore d’Italia, perché il napoletano Meret e soprattutto il londinese Vicario - partito benissimo in Premier con il Tottenham - scalpitano. Difficile, per non dire impossibile, che alla seconda partita della sua gestione Spalletti metta in panchina Donnarumma. Però bisognerebbe capire se Gigio ha il posto garantito in azzurro qualunque cosa succeda o se la competizione è davvero aperta, in modo da alzare il livello di tutti".