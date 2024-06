Notizie Napoli calcio. In attesa di conoscere il suo futuro con il Napoli, tra botta e risposta società-agente, il capitano Giovanni Di Lorenzo si prepara in vista dei prossimi Europei. 

Terzo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale di Luciano Spalletti. Come riportato da TMW, la novità di giornata è il rientro di Giovanni Di Lorenzo dopo un permesso per motivi famigliari (si sposava il fratello Diego).