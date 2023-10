Di Lorenzo non si allena con Spalletti: botta alla caviglia contro la Fiorentina | FOTO

Prima seduta di allenamento quest'oggi per la Nazionale italiana, che oggi a Coverciano inizia a preparare le due gare valide per le qualificazioni a Euro 2024 con Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium): da segnalare l'assenza di Chiesa e di Di Lorenzo che ieri ha preso una botta alla caviglia durante la gara contro la Fiorentina (24 in totale gli azzurri in campo). Il capitano del Napoli sta assistendo all'allenamento seduto su una panchina a bordo campo. Lo riporta Tuttomercatoweb, che pubblica anche una foto di Di Lorenzo.

Questa la lista dei convocati: