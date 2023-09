Di Lorenzo a Sky: "Saremo pronti per domani, partita importante per la qualificazione"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dal ritiro della Nazionale italiana alla vigilia della sfida contro l'Ucraina a San Siro.

"Sappiamo che al di là del pareggio con la Macedonia, questa partita è importante per la qualificazione. Giochiamo in casa e avremo entusiasmo, abbiamo lavorato in questi giorni e saremo pronti per provare a vincere. Col mister abbiamo analizzato la partita, ci sono cose fatte bene. Gli atteggiamenti erano giusti, poi uno guarda il risultato ma dentro la partita ci sono state azioni ed episodi che potevano finire in modo diverso. Dovevamo essere più cinici e domani dovremo essere bravi a sfruttare il fattore campo. Il pericolo dell'Ucraina? Abbiamo visto qualche immagine, ma conterà ciò che faremo noi, dove vorremo portare la partita. Ci siamo preparati per questo, il tempo è poco ma c'è disponibilità da parte di tutti e saremo pronti domani".