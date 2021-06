Danimarca, il CT Hjulmand: "Bello rivedere Eriksen, ora abbiamo uno stato d'animo diverso"

Notizie calcio. La visita di Christian Eriksen ai compagni di Nazionale dopo il malore accusato contro la Finlandia ha certamente riportato il buonumore in casa Danimarca. Ad assicurarlo è il c.t. Hjulmand, che oggi in conferenza stampa ha dichiarato:

"Ha significato molto per chi non l'aveva ancora visto dopo quanto accaduta. Una cosa è vedere alcune immagini video e filmati, un'altra è sentirlo, guardarlo negli occhi e toccarlo. È stato positivo per la squadra. Non c'è dubbio che ora ci sia uno stato d'animo leggermente diverso. È stato bello per noi vedere Christian e la famiglia, ed è stato molto importante per alcuni giocatori".