Dal Kosovo - La Nazionale chiede a Rrahmani le dimissioni del presidente della Federcalcio: il motivo

Ultime notizie Nazionali - Ieri sera, il match del Kosovo contro contro la Romani a Bucarest era stato sospeso dopo che i tifosi della Ro hanno cantato 'Il Kosovo è la Serbia', ma tutto partiva già da uno striscione che recitava lo stesso slogan. I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, compreso Rrahmani che ha lasciato il campo per protesta. Ma dopo poco, la partita è ripresa.

Stando alle notizie che arrivano dal Kosovo, però, non sarebbe piaciuta la scelta del presidente della Federcalcio kosovara, Agim Ademi, che avrebbe spinto per far riprendere il match, "nonostante gli insulti allo Stato arrivati allo stadio nel corso della prima parte del matc". E Kosovan Football sostiene che "i giocatori hanno chiesto al capitano Amir Rrahmani di chiedere le dimissioni del presidente della Federcalcio del Kosova, Agim Ademi".

Di questo tema, ne ha parlato anche il calciatore Edon Zhegrova dopo il match: