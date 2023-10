CorSera - Italia, convocati Spalletti: un'assenza fa rumore, out anche Politano

Ultime notizie nazionali - Un debutto atteso come quello di Udogie, grande protagonista in Premier col Tottenham. Un ritorno sorprendente come quello del 34enne Bonaventura, assente da tre anni ma in forma strepitosa nella Fiorentina. Un’esclusione che fa rumore, come quella di Immobile, capitano contro la Macedonia, in panchina con l’Ucraina e ora fuori dai convocati del c.t. Spalletti per le sfide contro Malta e Inghilterra.

Ieri sono arrivate le seconde convocazioni di Luciano Spalletti, che lascia fuori anche Matteo Politano nonostante l'ottimo momento col Napoli, e l'assenza di Ciro Immobile fa discutere. Ma l'edizione odierna del Corriere della Sera chiarisce:

"Il laziale paga alcuni acciacchi e una forma non ottimale, ma l’investitura di Spalletti di inizio settembre («Sarà capitano fino all’Europeo») è stata chiara, quindi è lecito aspettarsi un ritorno di Immobile per le due sfide chiave di novembre contro Macedonia e Ucraina (quest’ultima in sede ancora da definire). Out anche Politano, Retegui, non al meglio e Gnonto, infortunato: riecco Scamacca e Kean, che mancava da ben due anni e soprattutto Berardi. Chiesa è out per il derby ma è convocato in azzurro. Udogie è stato chiamato al posto di Spinazzola, ma dopo le prime conferme in Premier sembra già l’alternativa più credibile a Dimarco sulla fascia sinistra. L’altra novità in difesa rispetto a settembre è lo juventino Gatti. Per Bonaventura, con Pellegrini infortunato, l’occasione di rientrare nel gruppo".