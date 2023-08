Corriere della Sera: ADL sorride tronfio, l'idea di complicare la vita a Spalletti gli piace

La questione Spalletti in Nazionale è ancora il tema principale sui quotidiani italiani. Ultime notizie: oggi il Corriere della Sera - dopo aver riassunto gli ultimi aggiornamenti - svela le intenzioni dei protagonisti, a cominciare da Gabriele Gravina, presidente FIGC, che spera di poter chiudere il cerchio quanto prima e si cautela con Antonio Conte.

Luciano Spalletti invece "aspetta il via libera, ha voglia di ragionare di staff e di giocatori e sarebbe pronto a affrontare De Laurentiis in tribunale qualora il suo ex presidente decidesse davvero di richiedere il pagamento della clausola".

Infine, Aurelio De Laurentiis. Il Corriere della Sera scrive: "Sorride tronfio: l’idea di complicare la vita al suo vecchio allenatore gli piace".