Conferenza stampa Mancini: "Italia? Il nuovo ciclo parte domani. Ripescaggio Mondiale? Ho detto una cosa..."

Poche ore fa c'è stata la conferenza stampa di Roberto Mancini a Coverciano, con il ct dell'Italia che ha preso la parola alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania.

"La vittoria dell'Europeo fa parte di quelle magie che fanno parte di quei tornei lì, ora dobbiamo ripartire e tornare a quella magia".

"Contro l'Argentina abbiamo pagato la perdita di giocatori, uno dopo l'altro. Noi non eravamo un gruppo così enorme e gli infortuni ci hanno condizionato: l'Argentina stava meglio di noi, avevano giocatori più freschi e forse è la prima gara in tre anni e mezzo dove troviamo una squadra che ci ha messo sotto, anche se abbiamo commesso due errori sui gol nel primo tempo. Ci vuole tempo, non ci inventiamo i giocatori e sappiamo che ci sarà da soffrire abbastanza".

"Ripescaggio al Mondiale? Io ho detto che se ci dovessero ripescare andiamo... Ma non so le motivazioni, non ho parlato di possibilità. Sono cose che si sono viste poche volte, ma io ho solo detto che se ci ripescano ci andiamo. Se ci ripescano, per un motivo che non so quale sia, ho detto che ci andiamo visto che siamo la migliore squadra del Ranking tra le non qualificate".

"La ripartenza è da adesso: ciò non vuol dire che ci oggi non c'è non ci sarà in futuro, anzi. Però il nuovo ciclo riparte da domani"