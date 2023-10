Bild - Ucraina-Italia, scelta la sede del match di qualificazione: ecco dove si giocherà

Ultime notizie nazionali - Ucraina-Italia sarà la sfida che chiuderà le qualificazioni a Euro2024. In attesa di affrontare Malta e Inghilterra, la Nazionale azzurra attende di conoscere la sede della sfida contro l'Ucraina, in programma il 20 novembre. Naturalmente a causa del conflitto contro la Russia, la UEFA dovrà trovare una destinazione in un altro Paese e con ogni probabilità la Germania sembra essere la meta dove si giocherà la partita fra più di un mese.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Bild, molto probabilmente il match della Nazionale di Luciano Spalletti si giocherà a Leverkusen. Mancano ancora gli ultimi dettagli e poi la decisione verrà presa: sarà la BayArena il teatro della sfida fra Ucraina e Italia.