Belgio, arriva la conferma: Mertens troverà un tecnico italiano in panchina

Notizie Calcio - Alla fine ci sarà un italiano sulla panchina del Belgio per il prossimo ciclo dei Diavoli rossi. La scelta della federazione belga è confermata come annunciato da ‘Reuters’.

Belgio, arriva Domenico Tedesco in panchina

Si tratta nella fattispecie di Domenico Tedesco, tecnico italo-tedesco nato in Calabria, che guiderà Dries Mertens - almeno finché potrà l'ex attaccante azzurro - e compagni per le prossime partite e in ottica soprattutto di mondiale e coppa del mondo. Prima, però, il 37enne deve risolvere il contratto col Red Bull Lipsia.