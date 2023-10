Arabia Saudita, la panchina di Mancini è già in bilico: rischia l'esonero a gennaio

Notizie Calcio Napoli - Nemmeno il tempo di arrivare che potrebbe già saltare la panchina placcata d’oro di Roberto Mancini come Ct dell’Arabia Saudita. Non è iniziata bene, infatti, l’avventura in Medio Oriente e potrebbe concludersi anche molto prima del previsto.

Roberto Mancini, panchina a rischio come Ct dell'Arabia

Con 3 sconfitte e un solo pareggio dal suo arrivo, il tecnico è già a rischio nonostante un contratto fino al 2027 con un mega ingaggio da 25 milioni l'anno. Il banco di prova sarà la coppa d’Asia di gennaio a Doha col girone che comprende Omar, Thailandia e Kirghizistan. Il diktat è stato tracciato: vietato fallire, altrimenti sarà divorzio. Lo riporta il Corriere della Sera.