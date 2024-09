Ansia Kvaratskhelia, rimediata forte botta in nazionale: le condizioni

Ultimissime Calcio Napoli, ansia per Khvicha Kvaratskhelia sostituito ieri al 75esimo durante Albania-Georgia 0-1 per la Nations League.

Infortunio Kvaratskhelia: ansia in vista di Cagliari-Napoli

Secondo quanto infatti giunge dalla nazionale georgiana, l’attaccante azzurro ha rimediato una forte botta che è stata poi la causa dell'uscita anticipata in campo.

Si registrano in particolare le parole del Ct Willy Sagnol sulle condizioni del giocatore: “Nel primo tempo ha ricevuto un calcio che e ha avuto forti dolori durante l’intero match. Voleva restare in campo in campo il più possibile ma poi l'ho dovuto cambiare”.

Si spera in un problema solo momentaneo e che non abbia strascichi su Cagliari-Napoli di domenica. Gli esami medici di queste ore faranno chiarezza.