SSC Napoli, il report dell'allenamento: Osimhen assente per questioni burocratiche, personalizzato per Malcuit e Younes

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).

Allenamento mattutino sul campo 1 per la squadra che ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato con esercizi di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Osimhen non era presente all'allenamento per svolgere pratiche burocratiche relative al passaporto

Malcuit e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Mertens e Mario Rui.