Juve-Napoli, i convocati di Ancelotti: Milik dà forfait, prima chiamata per Lozano

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico.Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A in programma domani alle ore 20.45. La squadra, dopo il riscaldamento, ha svolto allenamento sul campo 2. Prima convocazione per Hirving Lozano. Questi i convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski, Verdi, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Younes.