"Scivoli senza guardare, è per fargli male!", "Tranquillo Kouli": Doveri calma Koulibaly, Dazn svela il virgolettato dopo lo scontro con Ospina

Napoli - In occasione del post-partita di Dazn, è stato mostrato il virgolettato dei calciatori di Atalanta e Napoli in occasione dell’infortunio ad Ospina. Di seguito le dichiarazioni in tempo reale dei calciatori dopo lo scontro di gioco.

Koulibaly : "Caldara la palla è andata via e tu scivoli? Ma che è? Allora scivoli senza guarda la palla"

L'arbitro Doveri : "Kouli, Kouli, tranquillo Kouli"

Koulibaly : "Ma può fermarsi, è per fargli male"

Staff medico : "Siccome è la testa, prendiamoci tutto il tempo che vogliamo. Cambiamo?"

Ospina : "Sì, sì"

Staff medico : "C'è una ferita…"

Di Lorenzo : "Com'è Doc? Cambiamo? È cambio?

Staff medico: "Sì, sì, è cambio"