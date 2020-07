New York, il sindaco De Blasio chiude il collegamento con la RAI con 'Forza Napoli!' [VIDEO]

Bill De Blasio, sindaco di New York, è un gran tifoso del Napoli. Non è una novità, già in passato lo abbiamo visto impegnato a cantare cori per le strade della città americana, sempre pronto anche a postare tramite social il suo amore per i colori azzurri.

Anche stavolta ha manifestato la sua fede calcistica in diretta TV, proprio durante una trasmissione su Rai 1, il sindaco della grande mela, al momento dei saluti, si è lasciato andare ad un sorridente “Forza Napoli”, che ha regalato anche un sorriso alla conduttrice.

